Приятели Каррагера написали в его «твиттере», что Джейми возобновит карьеру

Вскоре Каррагер опроверг сообщение и допустил, что его аккаунт взломали. «Я не писал такой «твит», так что мой аккаунт, видимо, взломали! «Твит» мог бы быть и гораздо хуже! Но если какой-нибудь китайский клуб хочет предложить мне много денег, то это классно», — написал Джейми.
Позже англичанин сообщил, что в действительности его приятели решили пошутить над ним и во время занятий в спортзале залезли в его телефон и в шутку написали о возобновлении карьеры. В их числе был бывший чемпион мира по боксу британец Лиам Смит.