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Приятели Каррагера написали в его «твиттере», что Джейми возобновит карьеру

17 января 2017, вторник. 18:29. Футбол
Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер стал фигурантом забавной истории. Сегодня в «твиттере» эксперта Sky Sports появилась запись о том, что он решил возобновить карьеру футболиста. Слова были сопровождены флагом Китая и символом фунта стерлингов.

Вскоре Каррагер опроверг сообщение и допустил, что его аккаунт взломали. «Я не писал такой «твит», так что мой аккаунт, видимо, взломали! «Твит» мог бы быть и гораздо хуже! Но если какой-нибудь китайский клуб хочет предложить мне много денег, то это классно», — написал Джейми.

Позже англичанин сообщил, что в действительности его приятели решили пошутить над ним и во время занятий в спортзале залезли в его телефон и в шутку написали о возобновлении карьеры. В их числе был бывший чемпион мира по боксу британец Лиам Смит.






Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Джейми Каррагер Китайский футбол
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