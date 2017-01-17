Девич: меня не пугает конкуренция с Азмуном

Форвард Марко Девич прокомментировал переход в «Ростов» и заявил, что не боится конкуренции с нападающим Сердаром Азмуном. 33-летний футболист подписал контракт на 1,5 года и присоединится к «Ростову» на втором сборе.
«Меня не пугает конкуренция с Азмуном. На протяжении карьеры я никогда не боялся конкуренции. Азмун — очень перспективный игрок, ему нужно прибавить, и он сможет стать одним из лучших нападающих в Европе. Я рад, что буду играть рядом с ним.
Я очень рад, что продолжу карьеру в таком клубе, как „Ростов“. За последние полтора года эта команда очень сильно поднялась — как в России, так и в Европе. У нас был короткий разговор с Курбаном Бердыевым, он хотел видеть меня в команде, а я хотел играть у такого большого тренера», — цитирует Девича ТАСС.