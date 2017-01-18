Защитник молодёжной сборной Панамы прибыл на просмотр в «Зенит-2»

Защитник панамского клуба «Сан-Франциско» и молодёжной сборной Панамы Андрес Андраде приехал в расположение «Зенита-2», который проводит сбор в Испании.
«Андраде присоединился к команде для просмотра. Контракт ещё не заключён. У меня пока нет информации, будет ли он участвовать и в других сборах «Зенита-2», — сообщил представитель игрока Умберто Пелаэс в комментарии «Советскому спорту в Санкт-Петербурге».
18-летний футболист в «Сан-Франциско» числится в команде U19. На счету Андраде один матч за основной состав клуба в Лиге чемпионов КОНКАКАФ. В начале января 2017 года защитник привлекался к сбору молодёжной сборной Панамы, которая в феврале выступит на Золотом кубке КОНКАКАФ среди игроков не старше 20 лет.