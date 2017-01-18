Месси: у нас с Роналду есть взаимное уважение

Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси рассказал о своём отношении к лидеру мадридского «Реала» Криштиану Роналду, а также ответил на вопрос о том, что мотивирует его в футболе на протяжении многих лет.
«У нас с Роналду есть взаимное уважение. Это великий игрок, который многого достиг. Что касается моей мотивации, то ею является желание выигрывать трофеи для моего клуба и страны. Поэтому я никогда не оглядываюсь на свои прошлые успехи. Возможно, я сделаю это по окончанию карьеры, но в настоящее время я смотрю только вперёд и стремлюсь к новым победам», — сказал Месси в интервью изданию Coach.