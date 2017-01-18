Свен Бендер получил травму и не поможет «Боруссии» Д в матче с «Вердером»

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Томас Тухель не сможет рассчитывать на защитника Свена Бендера в выездном матче 17-го тура чемпионата Германии с бременским «Вердером». Футболист получил травму ноги в товарищеском матче с «Падерборном» и выбыл на неопределённое время из строя, сообщает интернет-портал Goal.
«Кажется, это не очень лёгкая травма. Голеностоп Бендера сразу же опух. В данный момент я на него не рассчитываю», — сказал в связи с этим с Тухель.
Игра между «Боруссией» и «Вердером» состоится 21 января.