Английский арбитр Дин отправлен в Чемпионшип

Известный футбольный арбитр Майк Дин в ближайшее время судить матчи английской Премьер-лиги не будет. Как сообщает Mirror, 48-летний рефери отправлен в Чемпионшип. В ближайшие выходные он будет работать на матче «Барнсли» — «Лидс», который состоится 21 января.
Майк Дин подвергся критике после игры 20-го тура АПЛ между «Вест Хэм Юнайтед» и «Манчестер Юнайтед» (0:2). Арбитр на 15-й минуте удалил с поля нападающего хозяев Софьяна Фегули. Позже футбольная Ассоциация Англии красную карточку отменила. В этом же матче Златан Ибрагимович забил гол из положения вне игры.
Также Дина раскритиковали за то, что он не удалил Росса Баркли во время мерсисайдского дерби на «Гудисон Парк», которое состоялось 19 декабря и завершилось в пользу «Ливерпуля» (1:0).
В нынешнем сезоне Майк Дин работал на 16 матчах АПЛ, показал 71 жёлтую и 2 красные карточки.