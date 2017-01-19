«Ювентус» хочет заполучить Алексиса в обмен на Пьянича

Руководство «Ювентуса» рассматривает вариант обмена с «Арсеналом». Tuttosport сообщает, что в сферу интересов «старой синьоры» входит Алексис Санчес, чей контракт с «канонирами» истекает летом 2018 года, и стороны никак не могут договориться.
Туринцы хотят воспользоваться сложившейся ситуацией и готовы включить в сделку Миралема Пьянича. Боснийский футболист интересен лично Арсену Венгеру.
Камнем преткновения в данном случае может стать то, что контракт Пьянича, в отличие от договора Алексиса, истекает лишь летом 2021 года.