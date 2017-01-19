Защитник «Анжи» Ямбере может перебраться в бельгийский чемпионат

Защитник «Анжи» Седрик Ямбере может продолжить карьеру в Бельгии. В России 26-летний футболист играет на правах аренды, а принадлежит «Бордо». В январе Ямбере может вновь сменить клубную прописку.
Как сообщает Girondinfos, защитник входит в сферу интересов «Брюгге» и «Гента». Заполучить француза также хочет кипрский АПОЭЛ, который может арендовать Ямбере сроком на четыре месяца.
«Анжи» арендовал Ямбере в июле на один год с правом выкупа. В составе махачкалинской команды защитник провёл 12 матчей в российской Премьер-Лиге.