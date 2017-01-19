Сересо: меня не удивляет зависимость «Атлетико» от Симеоне

Президент мадридского «Атлетико» Энрике Сересо признал, что в клубе существует определённая зависимость от главного тренера команды Диего Симеоне. Сересо сказал это, отвечая на вопрос о возможном уходе аргентинского специалиста из столичного клуба.
«Клуб всегда будет там, где и должен быть. Со мной, без меня, с Симеоне и без него. Это доказывалось на протяжении всей истории нашего клуба. Симеоне – очень значительная ценность нашего клуба, и меня не удивляет зависимость «Атлетико» от него. Это нормально. Кроме того, мы гордимся такой зависимостью», — приводит слова Сересо Marca.