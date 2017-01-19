Эдегор: моё время в «Реале» ещё не закончилось

Полузащитник мадридского «Реала» Мартин Эдегор, выступающий на правах аренды за голландский клуб «Херенвен», уверен, что в будущем добьётся успехов в «Королевском клубе». В «Херенвен» норвежский футболист перешёл в поисках игровой практики.
«Люди забывают, что я подписал контракт с «Реалом» для того, чтобы играть за «Кастилию» и продолжать совершенствоваться. Я много играл, а теперь буду выступать в высшем дивизионе Нидерландов. Так что я сделал шаг вперёд в моей карьере. Моё время в «Реале» ещё не закончилось. Хочу набраться опыта в «Херенвене», а летом 2018 года вернуться в «Реал», — цитирует Эдегора Bild.
Аренда Эдегора оформлена до лета 2018 года, но по окончании нынешнего сезона «Реал» имеет право вернуть его в свои ряды.