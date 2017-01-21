Молло: если хочу играть в «Зените», должен работать сейчас больше всех

Полузащитник Йоан Молло, перешедший из «Крыльев Советов» в «Зенит», заявил, что готов к упорной работе в новом клубе. Напомним, 27-летний француз подписал с сине-бело-голубыми контракт на 3,5 года.
«Я знал, куда шёл. В „Зените“ все игроки очень сильные, и я, если хочу играть, должен работать сейчас больше всех. Тем более мой стиль основан на больших объёмах перемещения. В общем, всё идет как надо, никаких сюрпризов для меня нет», — сказал Молло в эфире программы «Все на матч».
В текущем сезоне Молло провёл в РФПЛ 12 матчей и забил пять мячей.