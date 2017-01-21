Гончаренко: исполнительское мастерство Ионова не может не радовать

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал разгром клуба второго по силе швейцарского дивизиона «Волен» в контрольном матче. Встреча проходила в испанском Кампоаморе на стадионе «Реаль Клуб де Гольф Кампоамор Ресорт» и завершилась со счётом 3:0 в пользу «армейцев».
«У нас был экспериментальный состав: молодые игроки, футболист на просмотре. В такой ситуации команда не сбалансирована. Тем не менее, за счёт желания и старания мы показали достаточно хорошую игру. Соперник был из второй швейцарской лиги, но, тем не менее, хорошо организован. Пришлось постараться, чтобы выиграть.
Конечно, не может не радовать исполнительское мастерство Алексея Ионова, оформившего дубль. По ходу матча пришлось перестраиваться, играть первый и второй тайм по разным схемам, чтобы молодые тоже попробовали 3-5-2», — цитирует Гончаренко сайт ЦСКА.