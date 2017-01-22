Венгер: здоровый Уэлбек мог бы спасти Евро-2016 для сборной Англии

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер ответил на вопрос о причинах популярности форварда Дэнни Уэлбека среди болельщиков клуба.
«Прежде всего, он очень популярен, потому что отлично проявил себя в сборной Англии. Прежде чем получить травму, он был стартовым центрфорвардом сборной Англии, давайте не будем забывать об этом. Англия провалилась на Евро-2016, и у вас ни за что не получится заставить людей отказаться от мысли, что со здоровым Уэлбеком Англия могла бы выступить гораздо лучше и пройти Исландию, что он мог спасти для „львов“ турнир.
Он молодой, перспективный нападающий с характером. Хотя, может быть, людям просто жалко парня, который почти не играл в течение двух лет», — цитирует Венгера Goal.