ПСВ выиграл у «Херенвена» со счётом 4:3

ПСВ выиграл у «Херенвена» в матче 19-го тура чемпионата Нидерландов. Встреча проходила в Эйндховене на стадионе «Филипс» и завершилась со счётом 4:3.
У хозяев отличились Дэви Проппер, Гастон Перейро, Марко ван Гинкел и Эктор Морено, у гостей хет-трик оформил Реза Гооханнеяд.
Футболист «Реала» Мартин Эдегор во второй раз сыграл за «Херенвен», где он выступает на правах аренды, появившись на поле на 58-й минуте.
ПСВ (40 очков) занимает третье место в таблице, «Херенвен» (32) идёт четвёртым. Лидером остаётся «Фейеноорд» (48).