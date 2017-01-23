Туре: у игроков и тренеров «Манчестер Сити» такое чувство, будто нас ограбили

Полузащитник «Манчестер Сити» Яя Туре поделился впечатлениями от работы судьи матча 22-го тура АПЛ с «Тоттенхэм Хотспур» Андре Марринера. Встреча прошла на стадионе «Этихад — Сити оф Манчестер» и закончилась со счётом 2:2. На 76-й минуте Рахим Стерлинг выбежал на свидание с Уго Льорисом и нанёс несильный удар в момент небольшого толчка бежавшего сзади Кайла Уолкера.
«Мы провели фантастический матч, имели множество моментов, особенно в первом тайме, что довольно необычно в игре с таким сильным соперником. А в итоге и у тренера, и у игроков такое чувство, будто нас ограбили. Думаю, когда я посмотрю основные моменты матча, я могу что-нибудь разбить от злости. Мы потеряли два очка. Если Марринер пересмотрит фрагменты матча, то поймёт, что ошибся.
Стерлинг — слишком честный игрок, он не „нырял“. Рахим привык поступать правильно в таких эпизодах. Он не мог промахнуться в том эпизоде, а Уолкер толкнул его», — приводит слова Туре Guardian.