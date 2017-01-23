Дани Алвес может стать одноклубником Халка или Витселя

Защитник «Ювентуса» Дани Алвес может покинуть Европу и перебраться в Китай. Как сообщает France Football, в услугах 33-летнего футболиста заинтересованы «Хэбэй Чайна Форчун», «Тяньцзинь Цюаньцзянь», куда нынешней зимой перебрался Аксель Витсель, и «Шанхай СИПГ», цвета которого защищает бывший форвард «Зенита» Халк.
Именно «Шанхай» является главным претендентом на игрока. По данным источника, китайцы готовы платить бразильцу около € 10 млн за сезон.
Дани Алвес, который не так давно восстановился после перелома малоберцовой кости, пока находится без игровой практики. Контракт защитника со «старой синьорой» действует до лета 2018 года.