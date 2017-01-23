В письме указывается, что футболисты не получают зарплату более семи месяцев, а премиальные — более десяти месяцев. Игроки просят Мутко и Кондратьева найти средства для дальнейшего функционирования команды. В случае если финансовые проблемы «Кубани» не будут решены в ближайшее время, команда готова бойкотировать тренировки и матчи.
Письмо подписали 26 игроков «Кубани». После 24 матчей в ФНЛ жёлто-зелёные идут на 14-м месте в таблице.
Фото: "Чемпионат"
Игроки «Кубани» попросили Мутко найти средства для функционирования команды