«Коритиба» нацелилась на Роналдиньо

Тренерский штаб «Коритибы» заинтересован в услугах бывшего полузащитника «Барселоны», «Милана» и сборной Бразилии Роналдиньо, передаёт Mundo Deportivo.
Спортивным директором бразильского клуба является Жулиано Беллетти, защищавший вместе с Роналдиньо цвета каталонского клуба. Беллетти прилагает усилия к тому, чтобы убедить 36-летнего Роналдиньо пополнить ряды «Коритибы».
Ранее сообщалось, что в услугах Роналдиньо заинтересован и уругвайский клуб «Насьональ». Сам Роналдиньо, который в данный момент нигде не играет, готовится стать послом «Барселоны» в мире.