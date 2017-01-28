Ракитич: замены Хави не существует

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич заявил, что старается приносить пользу команде всеми возможными способами, а также попросил не сравнивать его с экс-игроком сине-гранатовых Хави. По словам Ракитича, он никогда не считал себя непосредственной заменой Хави в полузащите «Барселоны».
«Замены Хави не существует. Мне не хотелось бы, чтобы меня сравнивали с кем-либо. Я хочу быть самим собой и помогать команде. У меня нет такого дриблинга, как у Месси, я не забиваю так, как Суарес, не отдаю такие пасы, как Иньеста. Но, думаю, что вношу свой вклад в успехи команды.
Я хотел бы играть больше, но это решать Луису Энрике. Всё, что я могу — показывать, что я нужен команде. Нужно доказывать тренеру, что он может на меня рассчитывать. Даже если мне не предоставляется шанс выходить на поле, он должен знать, что я готов на 100 процентов», — приводит слова Ракитича Goal.