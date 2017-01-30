В Шотландии вратарь справил малую нужду за воротами и был удалён

Вратарь «Шеттлстоуна» Гарри Уайт был удален за то, что справил малую нужду во время матча элитного дивизиона Суперлиги Западной Шотландии с клубом «Шоттс Бон Аккорд».
В середине второго тайма Уайт подошёл к судье с просьбой отпустить его в туалет, на что арбитр ответил, что не будет прерывать матч. Тогда вратарь решил справить малую нужду прямо за воротами, за что получил прямую красную карточку. Несмотря на это, «Шеттлстоун» выиграл со счётом 1:0.
«Лайнсмен сказал ему: „Мы не можем остановить игру“. Перед тем как выполнить удар от ворот, Гарри отбежал за ворота и подошёл к стене, чтобы отлить. Потом он вернулся, а арбитр удалил его. У нас нет ни малейшего представления, почему судья это сделал, мы всё ещё пытаемся выяснить причину данного решения. В правилах футбола нет подобного пункта», — цитирует тренера «Шеттлстоуна» Джона Фэллона-младшего The Sun.