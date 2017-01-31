Маркес: в «Барселоне» думал, что вижу сон, ведь работал с Роналдиньо и другими

Бывший защитник «Барселоны» Рафаэль Маркес, защищающий ныне цвета мексиканского клуба «Атлас», рассказал о своих ощущениях, когда оказался в каталонском клубе. Сначала Маркес не мог поверить в реальность происходящего.
«С «Барселоной» связаны лучшие воспоминания моей карьеры. Я провёл отличные семь лет в чудесном городе. В первые дни в «Барселоне» думал, что вижу сон. Не мог поверить, что действительно нахожусь в этом клубе. Ведь я работал рядом с Роналдиньо, Хави, Пуйолем и другими. И мне было достаточно нелегко адаптироваться. Но потом я осознал, что не случайно меня пригласили в такую команду. После этого начались мои удачные времена», — цитирует Маркеса Marca.
Маркес играл за испанский гранд с 2003 по 2010 год.