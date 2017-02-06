Каррагер: теперь «Ливерпуль» стал аутсайдером в борьбе за попадание в топ-4

Бывший игрок «Ливерпуля» Джейми Каррагер после поражения команды в матче 24-го тура чемпионата Англии с «Халл Сити» (0:2) выразил мнение, что клуб теперь является аутсайдером среди претендентов на попадание в первую четвёрку по итогам сезона.
«Ливерпуль» вылетел из топ-4 в турнирной таблице и теперь является аутсайдером среди претендентов на попадание в первую четвёрку. Болельщики говорят, что мерсисайдцы провели много матчей с лидерами, однако в двух следующих домашних турах им играть с «Тоттенхэмом» и «Арсеналом». Можно даже ожидать, что в этих встречах «Ливерпуль» сыграет неплохо, поскольку им часто это удаётся в играх с лидерами, а главные проблемы возникают с командами из нижней части таблицы. Это является самой главной проблемой команды Клоппа», — цитирует Каррагера Sky Sports.
«Ливерпуль» после 24 туров в чемпионате Англии располагается на пятом месте в турнирной таблице, уступая одно очко «Арсеналу», который находится на четвёртой строчке.