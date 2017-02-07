Оляс: «Лион» не станет возражать, если Ляказетт захочет уйти

Президент «Лиона» Жаль-Мишель Оляс сообщил, что готов отпустить форварда Александра Ляказетта, если получит предложение от большого клуба.
«Если однажды появится такая возможность, то мы отпустим его. Как это было с Умтити и Абидалем, когда они уходили в „Барселону“, а Бензема — в „Реал“. В своё время Жюли ушёл в „Монако“, и мы не были против.
Алекс хочет играть в большом клубе, и „Лион“ не возражает», — сказал Оляс в интервью клубному каналу «Лиона».
Ранее Ляказетт признался, что хотел бы когда-нибудь стать игроком «Барселоны».