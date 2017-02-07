Мюллер: зная Швайнштайгера, скажу, что он не сдастся

Нападающий мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер поделился мнением о перспективах своего бывшего одноклубника Бастиана Швайнштайгера в «Манчестер Юнайтед». Швайнштайгер долго не пользовался доверием главного тренера английского гранда Жозе Моуринью и был лишён игровой практики. Немец впервые за год вышел в стартовом составе «МЮ» на матч 1/16 финала Кубка Англии с «Уиганом». Встреча закончилась со счётом 4:0 в пользу манкунианцев, а на счету Швайнштайгера — гол и результативная передача.
«Я не смотрел этот матч, но говорил с Бастианом. Конечно, он не чувствует себя плохо. Чего он может достигнуть в этом сезоне? Это зависит не от него. Но зная Швайнштайгера, скажу, что он не сдастся. Бастиан осуществляет достойную работу, это командный игрок», — цитирует Мюллера Yahoo Sports.