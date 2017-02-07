«Ростов» не сумел договориться о переходе лучшего бомбардира чемпионата Нигерии

Лучший бомбардир чемпионата Нигерии Стефан Одей отклонил предложение «Ростова», сообщает The Nation Nigeria. Представители 19-летнего форварда посоветовали ему не переезжать в Россию, а начать карьеру в Европе с Бельгии или Норвегии.
«Мне почти нечего сказать об этом, моё дело — играть в футбол. Я доверяю мнению своих представителей и сконцентрирован на футболе. Верю, что этот год будет моим», — заявил Одей.
После шести туров в нынешнем сезоне чемпионата Нигерии Одей лидирует в гонке бомбардиров, имея в активе пять голов, а его команда — MFM — располагается на втором месте в турнирной таблице.