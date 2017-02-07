Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций
Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные Лига Чемпионат.com
Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2016 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016 ЧЕ-2017
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Australian Open 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Пляжный волейбол Кубок России Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Билеты на спорт Фэнтези футбол Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Футбольные трансферы Допинг Купить билет на Кубок Легенд!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

«Ростов» не сумел договориться о переходе лучшего бомбардира чемпионата Нигерии

7 февраля 2017, вторник. 16:49. Футбол
Лучший бомбардир чемпионата Нигерии Стефан Одей отклонил предложение «Ростова», сообщает The Nation Nigeria. Представители 19-летнего форварда посоветовали ему не переезжать в Россию, а начать карьеру в Европе с Бельгии или Норвегии.

«Мне почти нечего сказать об этом, моё дело — играть в футбол. Я доверяю мнению своих представителей и сконцентрирован на футболе. Верю, что этот год будет моим», — заявил Одей.

После шести туров в нынешнем сезоне чемпионата Нигерии Одей лидирует в гонке бомбардиров, имея в активе пять голов, а его команда — MFM — располагается на втором месте в турнирной таблице.
Источник: The Nation Nigeria Сообщить об ошибке
Теги
ФК Ростов Трансферы
Новости. Футбол
7 февраля 2017, вторник
16:58 ЦСКА не пропускает шесть матчей подряд в отсутствие Акинфеева
16:49 «Ростов» не сумел договориться о переходе лучшего бомбардира чемпионата Нигерии
16:44 Боккетти: «Спартак» приехал в Испанию не рыбу ловить и не на пляже загорать
16:42 «Райо Вальекано» отказывается платить Зозуле прописанную в договоре зарплату
16:40 «Лестер» выразил поддержку Раньери
16:35 Болельщики «Сьона» признали Митрюшкина лучшим игроком в игре с «Янг Бойз»
16:25 Э. Эрнандес — 37-й игрок «Гранады», вышедший на поле по ходу сезона Примеры
16:02 А. Кержаков составил символическую сборную из игроков «Зенита»
15:58 Тарханов: ни к одному игроку «Урала» нет претензий по движению и самоотдаче
15:47 Канте: Азар обладает изумительной техникой, он забил блестящий гол
15:44 Джибриль Сиссе попробует себя в роли диджея и продюсера
15:40 «Днепр» лишён ещё шести очков, клуб опустится на предпоследнее место в таблице
15:40 Гол Гордюшенко принёс ЦСКА победу над ЛАСК
15:33 Александр Кержаков в гостях у «Чемпионата». Фоторепортаж
15:28 «Оренбург» и «Химки» разошлись миром
15:06 Д. Комбаров: как можно говорить о незаслуженном лидерстве «Спартака»?
15:02 Д. Комбаров: было бы здорово выйти на поле против Месси
15:00 «Барселона» — «Атлетико»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 23:00
14:57 А. Кержаков: хочу получить тренерское образование, мне это интересно
14:51 Писарев возглавил команду второго дивизиона «Олимпиец»
14:50 «Зенит» обыграл корейский «Соннам» в контрольном матче
14:49 Бывшего главу «Спартака-Нальчик» оправдали по делу о хищении средств из бюджета
14:31 Лидеры «Лестера» могут потерять до 40% зарплаты в случае вылета из Премьер-лиги
14:23 Аршавин и Канчельскис попали в топ-100 легионеров АПЛ по версии FourFourTwo
14:22 Тиоте перебрался в Китай
14:09 Работы по укладке поля на стадионе «Динамо» планируют начать весной
14:08 ЦСКА — ЛАСК: прямая трансляция товарищеского матча
14:02 Иньеста и Бускетс смогут помочь «Барселоне» в матче с «Атлетико»
13:51 А. Кержаков: закончу с футболом, когда буду не нужен «Зениту»
13:45 «Бавария» — «Вольфсбург»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 22:45
13:41 «Амкар» расторг контракт с Арзуманяном
13:40 Андронов: анекдот — тренер по физподготовке «Зенита» недоволен своей работой!
13:38 Анри: потерял счёт тому, сколько раз Вальдес спасал «Барселону» в дебюте матчей
13:25 Анчелотти требует от «Баварии» более компактной игры и вспоминает Гвардиолу
13:23 Газизов: судья матча «Урал» — «Уфа» чудил в обе стороны
13:17 ЦСКА — ЛАСК: Жамалетдинов и Чалов сыграют в атаке «армейцев»
13:16 Ребко: если «Луч-Энергия» не выплатит долги, мы не полетим на второй сбор
13:07 Игроки «Армавира» навестили болельщицу, болеющую спастической диплегией
13:05 Срна: не говорю, что Модрич – один из лучших в мире полузащитников, он лучший
13:00 «Рома» — «Фиорентина»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 22:45
12:54 Акинфеев, Натхо и Тошич должны восстановиться к третьему сбору ЦСКА
12:51 Наставник «Ингольштадта 04»: нет ничего легче, чем играть против «Баварии»
12:49 Созин: молодые футболисты должны играть, а не пиарить себя в «Инстаграме»
12:38 Глава «Атлетико»: сейчас нет возможности для того, чтобы Гризманн покинул клуб
12:37 В Сочи к Кубку конфедераций — 2017 обновят пандусы и спецподходы к 175 объектам
Все новости RSS
Кто будет основным нападающим "Спартака" весной?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+