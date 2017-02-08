Маттеус не понимает, как Лам отказался от поста спортивного директора «Баварии»

Бывший футболист мюнхенской «Баварии» Лотар Маттеус прокомментировал решение капитана команды Филиппа Лама завершить карьеру по окончании текущего сезона. Маттеус считает, что Лам проявляет спешку. Однако в большей степени Маттеус не может понять, почему Лам отклонил предложение руководства «Баварии» занять пост спортивного директора клуба.
«Я не могу понять Лама полностью. Когда ты получаешь предложение о работе на посту спортивного директора, то должен обдумать это. Такое предложение, возможно, получишь раз в жизни. И неужели надо ждать ещё несколько лет? Лам принял умное решение, завершив выступления за сборную Германии после чемпионата мира 2014 года. Но за «Баварию» он мог бы ещё год-два поиграть», — цитирует Маттеуса интернет-издание Sport1.
Лам уже объяснил, почему он принял решение о завершении профессиональной карьеры.