«Боруссия» Д — «Герта»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 22:45

8 февраля в Дортмунде, на стадионе «Сигнал Идуна Парк», состоится матч 1/8 финала Кубка Германии между дортмундской «Боруссией» и «Гертой». Встреча начнётся в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Боруссия Д» – «Герта».
Ранее друг с другом команды встречались 37 раз. 18 матчей завершились победой «Боруссии», 10 раз команды сыграли вничью, и 9 раз сильнее оказались футболисты «Герты».
Последняя встреча между этими командами состоялась в 2016 году и завершилась вничью со счётом 1:1.