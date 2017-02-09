Директор брестского «Динамо»: Кураньи именно тренируется — ни больше, ни меньше

Спортивный директор брестского «Динамо» Сергей Ковальчук опроверг слухи о том, что ряды команды вскоре пополнит известный форвард Кевин Кураньи. Ранее сообщалось, что экс-нападающий московского «Динамо» прибыл в расположение белорусского клуба и тренируется вместе с ним.
«Мне непонятен весь этот шум, ведь мы были предельно точны в своих формулировках. На официальном сайте была информация, что он тренируется с «Динамо-Брест». Не подписывает контракт, не проходит просмотр, а именно тренируется. Ни больше, ни меньше. Спрашивать нужно с тех, кто раздул весь костёр. Пресса сама придумала кричащие заголовки для своих материалов о Кураньи и сама же в них поверила. Отсюда и возникла вся эта неразбериха.
И тренерскому штабу, и футболистам было очень приятно, когда к нам приехал Кевин. Для многих это стало большой неожиданностью. Мы ему очень благодарны за это. Конечно, хотелось бы, чтобы он нам помог и всё срослось, но, к сожалению, не всё от нас зависит. Мы рады просто тому, что он с нами», – приводит слова Ковальчука официальный сайт брестского «Динамо».