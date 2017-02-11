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Шейдаев: Беро и Дюрица заверили меня, что «Жилина» — большой клуб

11 февраля 2017, суббота. 04:22. Футбол
Экс-форвард «Зенита» Рамиль Шейдаев поделился эмоциями от перехода в «Жилину». В Словакии Шейдаев будет выступать на правах аренды из «Трабзонспора». Соглашение рассчитано до лета 2018 года.

«Рад своему переходу. Для меня это хороший выбор, возможность регулярно играть и приносить пользу моей команде. Я разговаривал со словацкими легионерами „Трабзонспора“, Матушем Беро и Яном Дюрицей, и они заверили меня, что „Жилина“ — большой клуб, который мне подойдёт.

Надеюсь, что вместе мы сможем побеждать и в чемпионате, и в еврокубках. Первые впечатления у меня очень хорошие. С нетерпением жду возможности начать играть в новом клубе», — приводит слова Шейдаева официальный сайт «Жилины».
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Жилина Трабзонспор ФК Зенит Рамиль Шейдаев Ян Дюрица
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