Суарес догнал Энрике по количеству голов за «Барселону»

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес забил два гола в гостевом матче 22-го тура чемпионата Испании против «Алавеса» (6:0), записав на свой счёт 109-й гол в 128-м матчей за сине-гранатовых.
Таким образом, 30-летний уругвайский футболист сравнялся по числу забитых мячей за каталонскую команду со своим главным тренером Луисом Энрике, выступавшего за «Барселону» с 1996 по 2004 год (300 матчей). Теперь Суарес и Энрике делят 13-ю строчку в списке лучших бомбардиров в истории клуба, а на первом месте остаётся Лионель Месси, на счету которого, на данный момент, 485 мячей.
Суарес перешёл в «Барслеону» из «Ливерпуля» в 2014 году. В нынешнем сезоне чемпионата Испании на его счету 18 голов и семь результативных передач в 19 встречах.