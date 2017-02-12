Голы Роналду, Иско и Васкеса принесли «Реалу» выездную победу над «Осасуной»

В матче 22-го тура чемпионата Испании «Осасуна» принимала на своём поле «Реал». Встреча проходила на стадионе «Эль-Садар» и завершилась победой гостей со счётом 3:1.
В первом тайме на точный удар Криштиану Роналду «Осасуна» ответила голом Серхио Леона, однако во второй половине встречи мадридская команда забила ещё два мяча. Голы на свой счёт записали Иско и Лукас Васкес.
«Реал» (49 очков) располагается на первом месте в турнирной таблице чемпионата Испании, опережая идущую второй «Барселону» на один балл и имея два матча в запасе. «Осасуна» (10) располагается на последней 20-й строчке.