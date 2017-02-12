Спаллетти объяснил, почему повернулся к оскорблявшему его фанату во время игры

Главный тренер «Ромы» Лучано Спаллетти объяснил, почему повернулся к оскорблявшему его болельщику «Кротоне» по ходу выездного матча 24-го тура итальянской Серии А (2:0). Сразу несколько фанатов хозяев выкрикивали ругательства в адрес специалиста.
«Я просто пытался наблюдать за игрой и никого не беспокоить. Этот человек кричал на меня в течение 40 минут прямо из-за скамейки. Я просто решил помочь этому человеку. Видя, что он имеет непреодолимую потребность ругать меня, я предоставил ему возможность делать это, глядя мне в глаза. Если хотите оскорблять меня, то можете делать это, глядя мне в лицо», — сказал с улыбкой Спаллетти, слова которого приводит Football Italia.
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