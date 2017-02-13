Феррейра-Карраско: моё раздражение относится не к Симеоне, а ко мне самому

Полузащитник мадридского «Атлетико» Янник-Феррейра Карраско опроверг слухи о том, что нередко не соглашается с главным тренером команды Диего Симеоне относительно позиции на поле. Кроме того, футболист объяснил, почему бывает недоволен, когда его меняют по ходу игры.
«Я никогда не говорил, что не хочу играть на правом фланге. А когда меня меняют, то моё раздражение относится не к Симеоне, а ко мне самому. Сержусь, когда не играю так, как хотелось бы. Говорят, что я перебарщиваю с индивидуальной игрой? Но это мой стиль игры», — приводит слова Феррейры-Карраско Marca.
В нынешнем сезоне Феррейра-Карраско принял участие в 21 матче Примеры, выйдя на поле в основном составе в 15 из них. Стал автором 7 голов и 3 результативных передач.