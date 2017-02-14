Прогноз УЕФА: Лигу чемпионов — 2016/17 выиграет «Барселона»

Победителем Лиги чемпионов сезона-2016/17 должна стать каталонская «Барселона». Такой вывод сделали представители УЕФА, основываясь на исследовании, которое учитывало статистические данные за последние годы, сообщает официальный сайт УЕФА.
В качестве одного из критериев в пользу сине-гранатовых приводится тот факт, что основные конкуренты каталонцев вышли в плей-офф ЛЧ со вторых мест. По статистике, лишь однажды за последние 11 лет победу в турнире одержал команда, которая перед этим не выиграла свою группу, — «Интер» в 2010 году.
Кроме того, лишь однажды за последние 19 лет ЛЧ выиграла команда, которой ранее победа в этом турнире не покорялась («Челси» в 2012 году). Эксперты отмечают, что среди всех команд, оставшихся в текущем розыгрыше турнира и ранее выигрывавших престижный трофей, «Барселона» выглядит главным фаворитом.
В прошлом сезоне УЕФА сделал прогноз в пользу мадридского «Реала», который в конечном итоге и выиграл Лигу чемпионов.