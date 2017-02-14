Рональд де Бур: у Франка было недостаточно времени в «Интере»

Голландский специалист Франк де Бур не имел достаточно времени, чтобы проявить себя в миланском «Интере». Такое мнение высказал Рональд де Бур — брат-близнец Франка.
Напомним, летом 2016 года Франк де Бур сменил в «Интере» Роберто Манчини, однако в начале ноября голландец был уволен.
«Франк не собирается сейчас возглавлять никакую команду. Он подождёт примерно до конца апреля, а затем рассмотрит варианты, которые у него будут. Он хочет иметь достаточно времени в своём распоряжении. Франк получил урок в „Интере“, где у него было лишь две недели до старта чемпионата. Он просто не успел подготовить команду.
Думаю, того опыта ему хватило. Теперь он наверняка захочет провести полноценную предсезонную подготовку со своей командой», — приводит слова Рональда де Бура BBC.