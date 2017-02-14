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Хаманн считает, что Тьяго Алькантара должен чаще забивать за «Баварию»

14 февраля 2017, вторник. 07:03. Футбол
Бывший футболист «Баварии», «Ньюкасла» и «Ливерпуля» Дитмар Хаманн проанализировал игру полузащитника Тьяго Алькантары в немецком гранде. Хаманн считает, что футболист сборной Испании должен поражать ворота соперников чаще.

«Если бы Хаби Алонсо и Артуро Видаль играли вместе на позиции опорного полузащитника, а Алькантара – впереди них, то он в этом случае мог бы приносить огромную пользу команде. Конечно, от Тьяго нужно требовать и голов, по меньшей мере 10 мячей за сезон. И этого качества ему недостаёт. Алькантара очень редко играет определяющую роль в штрафной площадке соперников, делая это лишь на подступах к ней и на флангах», — цитирует Хаманна Kicker.
Источник: Kicker Сообщить об ошибке
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Бавария Тьяго Алькантара
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