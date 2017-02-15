Комитет по этике РФС рекомендовал Слуцкому публично извиниться перед арбитрами

Бывшему главному тренеру сборной России и ЦСКА Леониду Слуцкому было рекомендовано организовать публичное извинение в СМИ перед арбитрами за свои высказывания. Об этом сообщил председатель комитета по этике РФС Семён Андреев.
Слуцкий в одной из телевизионных программ в прошлом году заявил, в частности, что если человек арбитр, его уже можно бить, по крайней мере, если это российский арбитр.
«Сегодня прошло первое заседание. Оно было интересным, поскольку в него вошли компетентные люди. Мы рассмотрели вопросы предыдущей работы комитета. Было принято негласное решение ещё раз проанализировать регламент комитета, внести в него коррективы, чтобы его утвердил РФС.
Члены комитета единогласно осудили высказывание Слуцкого и приняли решение вынести замечание. Было принято решение рекомендовать ему организовать публичное извинение в СМИ перед арбитрами за его высказывание.
Думаю, что на „Матч ТВ“ он и должен принести соответсвующие извинения. Ответственный секретарь общался со Слуцким предварительно. Он подтвердил, что такой случай был и как он сказал, он готов принять любое решение комитета по этике», — передаёт слова Андреева корреспондент «Чемпионата» Владислав Гринчик.