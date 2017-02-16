«Локомотив» предложил € 5,3 млн за лучшего игрока Кубка Африки Бассогога

Лучший игрок Кубка африканских наций Кристиан Бассогог может продолжить карьеру в России. В услугах 21-летнего футболиста, права на которого принадлежат датскому «Ольборгу», заинтересован «Локомотив».
«Железнодорожники» сделали предложение в размере € 5,3 млн. Об этом в своём «твиттере» сообщил редактор nordicbetblog.dk Сорен Соргенфри.
В нынешнем сезоне камерунский нападающий принял участие в 21 матче чемпионата Дании, забил 4 гола и отдал 1 результативный пас. На Кубке Африки Бассогог появился на поле шесть раз, забил один мяч, отдал одну результативную передачу и получил одну жёлтую карточку.