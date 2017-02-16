Селюк: «Локо» не стоит идти на поводу у «Ольборга», цена Бассогога — € 1-1,5 млн

Футбольный агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы камерунского нападающего датского «Ольборга» Кристиана Бассогога, подтвердил интерес к футболисту со стороны «Локомотива». Ранее сообщалось, что «железнодорожники» предложили за лучшего игрока Кубка Африки 2017 года € 5,3 млн.
«У меня есть мандат на этого игрока, но тем не менее я считаю, что датский клуб впервые в жизни вдруг решил обогатиться за счёт того, что футболистом интересуется российский клуб. Цена на Бассогога явно завышена, поэтому „Локомотиву“ не стоит идти на поводу у „Ольборга“, потому что Кристиан таких денег не стоит. В соотношении с качеством это слишком много.
Он молодой футболист, которых в принципе немало. Он просто хорошо сыграл на Кубке Африки, но ведь это ни о чём не говорит. Провёл три хороших матча и сразу стоит € 5 млн, так, что ли? Я вам так скажу: цена за Бассогога — € 1-1,5 млн. Говорю об этом сразу, так как мне не хочется, чтобы потом говорили, что я привёл его за такие деньги, которых он не стоит», — сказал Селюк в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.
В нынешнем сезоне камерунский нападающий принял участие в 21 матче чемпионата Дании, забил 4 гола и отдал 1 результативный пас. На Кубке Африки Бассогог появился на поле шесть раз, забил один мяч, отдал одну результативную передачу и получил одну жёлтую карточку.