«Анжи» примет решение по К. Агаларову в конце сбора в Турции

Решение о будущем в «Анжи» по защитнику Камилю Агаларову, который сейчас тренируется с командой, будет принято в конце продолжающегося третьего сбора в Турции. Об этом сообщил руководитель пресс-службы махачкалинцев Айдемир Даганов.
«Сейчас Агаларов находится в команде на просмотре. Ясность по нему наступит к концу сборов», — сказал Даганов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Джапаридзе.
Агаларов перешёл в «Анжи» в 2008 году и вернулся в 2013 году после краткосрочного пребывания в «Ростове», а в марте 2016 года расторг соглашение с клубом. На счету Камиля 168 матчей за махачкалинцев.