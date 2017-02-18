Сёмин: оба матча против китайских команд оставили хорошее впечатление

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин подвёл итоги товарищеских матчей против китайских команд «Бэйцзин Гоань» (1:1) и «Хэбей Чайна Форчун» (1:0).
«Оба матча оставили хорошее впечатление. С «Хэбеем» оба тайма провели на высоком уровне, хотя соперник был значительно сильнее, чем в первой игре. Что касается матча с «Бэйцзином», мне понравился первый тайм. А на второй не хватило физических кондиций.
В целом, день можно оценить положительно. Футболисты хорошо себя проявили. Также приятно, что добились победы.
Игра Дмитрия Тарасова? Ему нужно набирать форму. Радует, что колено после травмы уже позволяет ему играть почти все 90 минут», — цитирует Сёмина официальный сайт «Локомотива».