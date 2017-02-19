Ламберт: кому-то придётся потрудиться, чтобы остановить «Челси» в АПЛ и Кубке

Главный тренер «Вулверхэмптона» Пол Ламберт после поражения от «Челси» (0:2) в 1/8 финала Кубка Англии похвалил игру синих.
«Кому-то придётся потрудиться, чтобы остановить их в АПЛ и Кубке Англии. Ничего ещё не закончено, это никогда не заканчивается. «Манчестер Сити» ещё скажет своё слово, но сейчас «Челси» несётся на всех парах, и остановить их будет непросто.
Они контратакуют настолько быстро, что я сказал своей команде, что нам придётся тактически фолить, когда они будут контратаковать. Мы играли с по-настоящему сильной командой», — цитирует Ламберта сайт «Челси».