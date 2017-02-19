Михайлович: Харт не совершил ни одного сейва в проигранном матче с «Ромой»

Главный тренер «Торино» Синиша Михайлович после поражения от «Ромы» (1:4) в матче 25-го тура чемпионата Италии подвёл итоги встречи и отметил, что голкипер Джо Харт не смог помочь команде в эпизодах с пропущенными мячами.
«Мы испытывали трудности в начале встречи, когда «Рома» взяла над нами верх. Несмотря на отсутствие трёх защитников из-за травм, «Торино» играл в открытый футбол. К сожалению, мы проиграли, и мне больше нечего сказать по этому поводу. Знали, что матч будет сложным. «Рома» выиграла все домашние матчи в этом сезоне и располагается на втором месте в таблице не случайно. Странно, что сегодня мы пропустили четыре гола с дальней дистанции. Джо Харт не совершил ни одного сейва. Он ничего не смог сделать в этих моментах», — цитирует Михайловича Mediaset Premium.