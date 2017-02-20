Монтелла: футбольный мир многим обязан Берлускони

Главный тренер «Милана» Винценцо Монтелла после победы над «Фиорентиной» (2:1) в матче 25-го тура Серии А выразил благодарность за годы в клубе его президенту Сильвио Берлускони. 3 марта окончательно состоится сделка по передаче владения клубом китайским инвесторам, что будет означать окончание эры Берлускони, продолжающейся с 1986 года.
«Не знаю, была ли эта игра последней, но я от лицам всего состава посвящаю победу президенту Берлускони и директорам. Мы рады, что сумели сделать им этот небольшой подарок.
Могу лишь сказать, что футбольный мир многим обязан Берлускони. Его „Милан“ был самым успешным итальянским клубом в мире.
Не знаю, что будет дальше, но знаю, что мы должны поблагодарить президента за его идеи и историю», — сказал Монтелла в эфире Mediaset Premium.