«Манчестер Сити» со счётом 5:3 выиграл у «Монако» в первом матче 1/8 финала ЛЧ

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» на своём поле одержал волевую победу над «Монако» со счётом 5:3.
На 26-й минуте Рахим Стерлинг вывел «горожан» вперёд, но за пять минут до перерыва вели в счёте уже монегаски — точными ударами на 32-й и 40-й минутах отметились Радамель Фалькао и Килиан Мбаппе. В начале второго тайма Фалькао мог сделать счёт 3:1, но не реализовал пенальти — его удар с 11-метровой отметки отразил Вилли Кабальеро. Отыграться хозяева сумели на 58-й минуте благодаря голу Серхио Агуэро. Однако три минуты спустя Фалькао реабилитировался за незабитый пенальти и вновь вывел гостей вперёд. Тем не менее на 71-й минуте Агуэро сделал счёт равным, на 77-й точный удар Джона Стоунса позволил английской команде во второй раз в матче повести в счёте, а на 82-й минуте Лерой Зане установил окончательный результат.
Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Монако» и «Манчестер Сити» состоится 15 марта.