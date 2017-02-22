Маттеус: если Гётце не сможет преуспеть в «Боруссии», то должен уехать в Китай

В Германии продолжают обсуждать проблемы полузащитника дортмундской «Боруссии» Марио Гётце. Футболист сборной Германии в последнее время нередко подвергался критике за свою игру и не пользуется большим доверием главного тренера дортмундцев Томаса Тухеля. Высказался на этот счёт и бывший футболист «Баварии» Лотар Маттеус.
«Должен сказать со всею честностью, несмотря на то что это прозвучит немного резко: если Гётце не сможет преуспеть в «Боруссии», то должен уехать в Китай. Он наверняка не хочет зарабатывать меньше того, что получает. В «Шальке-04» он не перейдёт, «Байеру» не подходит по своей игре, и то же самое можно сказать про мёнхенгладбахскую «Боруссию». А ведущие клубы из других европейских стран больше им не интересуются», — цитирует Маттеуса Sport Bild.