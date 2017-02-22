Тарасов — о расставании с Бузовой: я не переживаю, у меня всё хорошо

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов, который 30 декабря развёлся с телеведущей Ольгой Бузовой, рассказал, присутствует ли в его жизни гармония.
«С 1 января у меня новая жизнь, новый этап Дмитрия Тарасова. После Нового года начал с чистого листа. Я не переживаю, я улыбаюсь, занимаясь любимым делом. У меня всё хорошо. Знаю, что так будет и дальше. Никому зла не желаю. Просто я перелистнул страницу. Так иногда бывает в жизни у многих. Случилось и у меня ещё раз. Значит, так должно быть. А копаться и доказывать что-то человеку через прессу или „Инстаграм“ не буду. Все люди взрослые, и мне нет необходимости публично писать в социальных сетях. Мы всё обсудили. Поставили точку. Дальше каждый идёт своей дорогой. Я написал в своём посте, что были хорошие периоды, но так сложилось. Желаю всем только удачи.
Я был женат на популярном человеке. Каждый день говорят о нашей ситуации. Я не давал никаких комментариев на этот счёт. Только выложил пост, донёс до людей, чтобы перестали лить грязь, подумали о своей жизни. После этого всё снова взбудоражилось и началось ненужное обсуждение. Говорят, что я за счёт неё стал известнее. Ну, конечно, если она настолько популярна. В результате и за каждым моим шагом стали пристально следить. Я к этому никогда не стремился. Я хочу тихой и спокойной жизни», — сказал Тарасов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.
Полную версию интервью с Дмитрием Тарасовым читайте в скором времени на «Чемпионате».