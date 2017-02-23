Месси: даже не помню о поражении от «ПСЖ»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси больше не думает о болезненном поражении команды от «ПСЖ». Каталонский клуб встречался с парижанами в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов и проиграл на выезде со счётом 0:4.
«Я даже не помню о поражении от «ПСЖ», — приводит слова Месси Mundo Deportivo.
Футболист сборной Аргентины сказал это во время своего визита в столицу Египта Каир, где принимал участие в кампании по борьбе с гепатитом С.
Ранее ближайшее окружение игрока опровергло информацию о том, что Месси обижен на болельщиков «Барселоны» за то, что они освистали команду в домашнем матче 23-го тура чемпионата Испании с «Леганесом» (2:1). Месси забил с пенальти победный для своей команды гол, однако вместо радости изобразил печаль. Некоторые СМИ предположили, что аргентинец таким образом ответил на свист болельщиков с трибун.
Ответная игра между сине-гранатовыми и французским клубом состоится 8 марта.