FA разрешила четвёртую замену в дополнительное время Кубка Англии с 1/4 финала

Футбольная ассоциация Англии (FA) приняла решение о введении дополнительной замены в матчах Кубка Англии, сообщает пресс-служба организации.
Начиная с нынешнего сезона со стадии четвертьфинала турнира клубы могут производить четвёртую замену, если исход матча решается в дополнительное время. Правило распространяется на полуфиналы и финал Кубка в том числе.
Также были названы точные сроки проведения матчей 1/4 финала Кубка Англии. Расписание выглядит следующим образом:
11 марта, «Мидлсбро» — «Хаддерсфилд Таун» / «Манчестер Сити», «Арсенал» — «Линкольн Сити»;
12 марта, «Тоттенхэм Хотспур» – «Миллуолл»;
13 марта, «Челси» – «Манчестер Юнайтед».