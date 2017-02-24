Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций
Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные Лига Чемпионат.com
Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016 ЧЕ-2017
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Australian Open 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Пляжный волейбол Кубок России Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Видео FANTASY ЛИГА ЕВРОПЫ — успей заявить состав! Билеты на спорт Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Футбольные трансферы
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

«Реал» и «Барселона» сыграют друг с другом в Международном кубке чемпионов

24 февраля 2017, пятница. 07:55. Футбол
Мадридский «Реал» и «Барселона» перед стартом следующего сезона встретятся друг с другом в матче Международного кубка чемпионов, сообщает RAC1.

Согласно информации источника, испанские гранды сыграют друг с другом 29 июля в Майами. Кроме того, в турнире примут участие и такие команды, как туринский «Ювентус» и «Манчестер Юнайтед». С ними сине-гранатовые сыграют 22 и 25 июля соответственно. После этих игр каталонская команда сыграет ещё один товарищеский матч в Европе.

По итогам 23 туров чемпионата Испании «Реал» с 52 очками возглавляет турнирную таблицу, опережая «Барселону» на 1 очко. Однако у «сливочных» одна игра в запасе.
Источник: RAC1 Сообщить об ошибке
Теги
ФК Барселона ФК Реал Мадрид
Новости. Футбол
24 февраля 2017, пятница
07:55 «Реал» и «Барселона» сыграют друг с другом в Международном кубке чемпионов
07:38 Янкер: главное, что Левандовски забивает при счёте 0:0
07:25 «Реал» может сыграть со сборной звёзд MLS
07:10 Шмидт: ни одна команда в Германии не способна конкурировать с «Баварией»
07:00 «Тамбов» — «Волгарь»: видеотрансляция матча начнётся на «Чемпионате» в 11:15
06:53 Кан не намерен занимать пост спортивного директора «Баварии»
06:50 М. Альмейда: если все возомнят себя Марадоной, футбол наполнится толстяками
06:34 «Реал» нацелился на игрока «Монако» Силву
04:46 Моуринью поддержал уволенного из «Лестера» Раньери
04:39 Шевченко: «Шахтёру» не хватило четырёх минут для выхода в 1/8 финала ЛЕ
03:45 Караваев: особенной мотивации во встречах с «Ростовом» у меня не было
03:38 Фонсека: «Шахтёр» потерпел поражение не от «Сельты», а от команды арбитров
03:20 Бериццо: с такой игрой «Шахтёр» был бы в топ-4 чемпионата Испании
02:46 Манчини может стать новым главным тренером «Лестера»
02:34 Вайнцирль: «Шальке» не должен попасться топ-клуб, но слабых соперников в ЛЕ нет
02:30 Калачёв: мы выложились в играх со «Спартой», но лучшая форма «Ростова» впереди
02:22 Нобоа: «Ростову» без разницы, с кем играть дальше
02:08 Определились все участники 1/8 финала Лиги Европы
02:06 Ерохин: даже в Праге фанаты «Ростова» были громче, чем болельщики «Спарты»
01:53 Данильянц: о будущих соперниках «Ростова» не думали, уважать нужно любого
01:52 «Спартак» арендует Тигиева с правом выкупа контракта
01:35 «Сельта» в дополнительное время победила «Шахтёр» и вышла в 1/8 финала ЛЕ
01:33 Трагедия «Зенита», одеяло на поле, разбитое лицо — в фотообзоре Лиги Европы
01:31 Жулиано: «Зенит» провёл почти идеальный матч, но допустил ошибку в обороне
01:22 «Зенит» остался на 18-м месте в клубном рейтинге УЕФА
01:12 Вайлер: должен признать, что «Андерлехту» повезло в противостоянии с «Зенитом»
01:05 «Боруссия» М выбила «Фиорентину», «Лион» забил семь голов «АЗ Алкмар» в ЛЕ
01:03 Каррагер: решение «Лестера» уволить Раньери — это полный бред
00:59 «Гент» выбил «Тоттенхэм» из Лиги Европы
00:59 Россия немного оторвалась от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА
00:57 «Ростов» вышел в 1/8 финала Лиги Европы, несмотря на гол Караваева
00:37 «Амкар» сыграет с минским «Динамо» и «Текстильщиком» на сборе в Турции
00:20 Спаллетти: беру ответственность за поражение «Ромы» от «Вильярреала» на себя
00:11 Руководитель «Лестера»: увольнение Раньери – сложнейшее решение за 7 лет в клубе
00:06 Форвард «Андерлехта» Телин: «Зенит» – команда уровня Лиги чемпионов
00:03 Игрок «Андерлехта» Дешахт: у «Зенита» бюджет гораздо больше, а дальше прошли мы
23 февраля 2017, четверг
23:55 Луческу объяснил, почему Шатов пропустил ответный матч с «Андерлехтом»
23:50 Луческу: сегодняшняя игра «Зенита» вселяет надежду
23:45 Данни: «Зенит» потерпел неудачу, теперь нужно выигрывать чемпионат России
23:45 Защитник «Андерлехта»: думаю, «Зенит» скучает по Халку, с которым он был сильнее
23:37 Маурисио: «Зенит» выжал свой максимум и показал характер в матче с «Андерлехтом»
23:22 Данни сказал, что не обижается на Луческу из-за замены в матче с «Андерлехтом»
23:21 Видеотрансляция из микст-зоны после вылета «Зенита» из 1/16 финала Лиги Европы
23:04 «Лестер» подтвердил отставку Раньери
23:01 Динь: думаю, чемпионом Франции станет «ПСЖ» — у них больше опыта
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Какой из первых матчей 1/8 финала Лиги чемпионов вам запомнился больше всего?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+